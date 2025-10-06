Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Режиссер Ридли Скотт выступил на ретроспективе Британского института кино (BFI) и поделился, что не удовлетворен качеством современных фильмов, поэтому просто пересматривает свои старые работы. Об этом написало издание World of Reel.

«Сегодня снимают буквально миллионы фильмов по всему миру, и большинство из них — дерьмо. Так что я делаю вот что, и это ужасно: я начал пересматривать свои собственные фильмы, и на самом деле они действительно хороши! И к тому же они не стареют», — сказал режиссер.

Среди самых известных картин Скотта — роуд-муви «Тельма и Луиза» с Сьюзан Сарандон и Джиной Дэвис, сайфай «Бегущий по лезвию» по мотивам книги Филипа К.Дика, боевик «Солдат Джейн» с Деми Мур, «Ганнибал» с Энтони Хопкинсом и «Дом Gucci» об убийстве Маурицио Гуччи. Режиссер также известен как создатель серий «Чужой» и «Гладиатор».

Ранее Ридли Скотт отказался снимать третью часть «Терминатора», хотя продакшен-компания предложила ему 20 млн долларов — такой же гонорар, что и у исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера. Сейчас Скотт работает над третьим фильмом в серии «Гладиатор» и не исключает, что однажды снимет еще один приквел «Чужого».

