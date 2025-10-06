Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы

«Сегодня снимают буквально миллионы фильмов по всему миру, и большинство из них — дерьмо. Так что я делаю вот что, и это ужасно: я начал пересматривать свои собственные фильмы, и на самом деле они действительно хороши! И к тому же они не стареют», — сказал режиссер.