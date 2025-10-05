Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма

Звезда «Топ Ган: Мэверик» Глен Пауэлл в интервью порталу Letterboxd рассказал о четырёх своих любимых фильмах. «Я люблю "Миссис Даутфайр" — игра Робина Уильямса была потрясающей. Мне также нравятся "Руди" и "Дархэмские быки". Еще я выделяю фильм, который вряд ли бы кто-то назвал, — "Армагеддон". В нем берут абсурдную идею и пытаются сделать ее реалистичной. Эта картина меня вдохновляет», — сказал актер.