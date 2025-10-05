Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма

Звезда «Топ Ган: Мэверик» Глен Пауэлл в интервью порталу Letterboxd рассказал о четырёх своих любимых фильмах. «Я люблю "Миссис Даутфайр" — игра Робина Уильямса была потрясающей. Мне также нравятся "Руди" и "Дархэмские быки". Еще я выделяю фильм, который вряд ли бы кто-то назвал, — "Армагеддон". В нем берут абсурдную идею и пытаются сделать ее реалистичной. Эта картина меня вдохновляет», — сказал актер.
«Миссис Даутфайр» рассказывает об истории Дэниела Хилларда, который после развода с женой не может видеться с детьми. Мужчина переодевается в пожилую женщину-няню миссис Даутфайр и нанимается к ним на работу, чтобы быть рядом с двумя дочерьми и одним сыном и попытаться вернуть семью.
В центре сюжета «Руди» — невысокий парень с дислексией Дэниэл Рюттигер (Руди). Несмотря на многочисленные трудности, он мечтает играть в американский футбол за университет Нотр-Дам, работая при этом садовником на стадионе.
«Дархэмские быки» — романтическая комедия о пожилом бейсболисте, Крэше Дэвисе, который становится наставником талантливого новичка Эбби в команде низшей лиги. В «Армагеддоне» речь идет о NASA, которая отправляет команду бурильщиков нефти во главе с Гарри Стэмпером на огромный астероид, летящий к Земле, чтобы взорвать его ядерным зарядом изнутри и спасти планету от гибели.
7 ноября выйдет лента с Гленом Пауэллом в главной роли — «Бегущий человек». Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года, уже экранизированном в 1987-м с Арнольдом Шварценеггером. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.