Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix

Сериал «Halo» поставили по одноименной серии видеоигр-шутеров. Телеадаптация вышла в марте 2022 года. «Афиша Daily» рассказывала о ней в деталях. Второй сезон шоу представили в феврале 2024 года. В проекте снялись Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Шабана Азми, Наташа Кулзач, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.
В июле 2024 года стриминговый сервис Paramount+ сообщил, что третьего сезона на платформе не будет. Команда подчеркнула, что «невероятно горда этим амбициозным сериалом» и поблагодарила своих партнеров в Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также создателей шоу. В СМИ писали, что продюсеры проекта надеялись все же выпустить третий сезон «Halo», но на новой площадке.