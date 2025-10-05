Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix

В июле 2024 года стриминговый сервис Paramount+ сообщил, что третьего сезона на платформе не будет. Команда подчеркнула, что «невероятно горда этим амбициозным сериалом» и поблагодарила своих партнеров в Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также создателей шоу. В СМИ писали, что продюсеры проекта надеялись все же выпустить третий сезон «Halo», но на новой площадке.