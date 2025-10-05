В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix

Сериал «Halo», который в 2024 году закрыли после двух сезонов, стал хитом на платформе Netflix. Шоу вошло в топ самых просматриваемых проектов на стриминговом сервисе и занимает четвертое место по популярности в американском чарте, пишет IGN.

Сериал «Halo» поставили по одноименной серии видеоигр-шутеров. Телеадаптация вышла в марте 2022 года. «Афиша Daily» рассказывала о ней в деталях. Второй сезон шоу представили в феврале 2024 года. В проекте снялись Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Шабана Азми, Наташа Кулзач, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мерфи, Дэнни Сапани, Боким Вудбайн и другие.

В июле 2024 года стриминговый сервис Paramount+ сообщил, что третьего сезона на платформе не будет. Команда подчеркнула, что «невероятно горда этим амбициозным сериалом» и поблагодарила своих партнеров в Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также создателей шоу. В СМИ писали, что продюсеры проекта надеялись все же выпустить третий сезон «Halo», но на новой площадке.

