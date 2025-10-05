Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен

«Мы не позволим ставить под сомнение репутацию и честность Лолы — особенно спустя столь долгое время после записи и подписания соглашений. Лола всегда была искренней в своем творческом процессе и признает вклад других авторов, когда это уместно», ― сказали адвокаты.