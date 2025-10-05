В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
В России вырос спрос на лекарства от деменции
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает — за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»

Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Певица Лола Янг подала в суд на одного из продюсеров своего хита «Messy» Картера Лэнга из-за спора о правах на авторство песен. Об этом сообщает Би-би-си.

Лэнг заявил, что ему принадлежит авторство четырех песен Лолы Янг. Певица это утверждение «решительно оспаривает», сообщили ее адвокаты. О каких именно треках идет речь, не уточняется. 

«Мы не позволим ставить под сомнение репутацию и честность Лолы — особенно спустя столь долгое время после записи и подписания соглашений. Лола всегда была искренней в своем творческом процессе и признает вклад других авторов, когда это уместно», ― сказали адвокаты.

Иск был подан в Лондоне 1 октября от имени Янг и Sony Music Publishing. Это произошло вскоре после того, как певица потеряла сознание во время выступления в Нью-Йорке и отменила все концерты «на неопределенный срок».

24-летняя артистка прославилась в конце прошлого года, когда «Messy» стал вирусным хитом. Песня четыре недели держалась на первом месте и стала второй по количеству прослушиваний песней 2025 года в Великобритании.

Лэнг стал известен благодаря сотрудничеству с R&B-звездой SZA, а сейчас считается одним из самых востребованных продюсеров и авторов в индустрии — среди его коллег по студии числятся Pos Malone, Джастин Бибер, Рене Рэпп и Розэ.

