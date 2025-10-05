Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен

Певица Лола Янг подала в суд на одного из продюсеров своего хита «Messy» Картера Лэнга из-за спора о правах на авторство песен. Об этом сообщает Би-би-си.
Лэнг заявил, что ему принадлежит авторство четырех песен Лолы Янг. Певица это утверждение «решительно оспаривает», сообщили ее адвокаты. О каких именно треках идет речь, не уточняется.
«Мы не позволим ставить под сомнение репутацию и честность Лолы — особенно спустя столь долгое время после записи и подписания соглашений. Лола всегда была искренней в своем творческом процессе и признает вклад других авторов, когда это уместно», ― сказали адвокаты.
Иск был подан в Лондоне 1 октября от имени Янг и Sony Music Publishing. Это произошло вскоре после того, как певица потеряла сознание во время выступления в Нью-Йорке и отменила все концерты «на неопределенный срок».
24-летняя артистка прославилась в конце прошлого года, когда «Messy» стал вирусным хитом. Песня четыре недели держалась на первом месте и стала второй по количеству прослушиваний песней 2025 года в Великобритании.
Лэнг стал известен благодаря сотрудничеству с R&B-звездой SZA, а сейчас считается одним из самых востребованных продюсеров и авторов в индустрии — среди его коллег по студии числятся Pos Malone, Джастин Бибер, Рене Рэпп и Розэ.