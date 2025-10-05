Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели

Аналог «Википедии» — «Грокипедия» — от Илона Маска появится в середине октября. Об этом бизнесмен сообщил в соцсети X.
«Ранняя бета-версия „Грокипедии“ версии 0.1 будет опубликована через две недели», — написал Маск.
Миллиардер анонсировал свой аналог «Википедии» 30 сентября. Таким образом Маск отреагировал на твит Дэвида Сакса — спецпредставителя администрации Дональда Трампа по искусственному интеллекту и криптовалютам. «„Википедия“ безнадежно предвзята. Армия левых активистов борется [там] с разумными правками. Проблема усугубляется тем, что „Википедия“ часто появляется первой в результатах поиска Google, теперь она источник для обучения моделей искусственного интеллекта. Это огромная проблема», — написал Сакс.
Над «Грокипедией» работает компания xAI, основанная предпринимателем. Сервис будет функционировать на модели Grok — генеративном чат-боте на базе ИИ, который запустили в ноябре 2023 года. Чат-бот встроен в соцсеть X — пользователи могут делиться его ответами.
Маск отмечал, что проект «Грокипедии» — «необходимый шаг на пути к цели xAI — познанию Вселенной». По его словам, она будет намного лучше «Википедии».