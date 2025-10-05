Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели

Миллиардер анонсировал свой аналог «Википедии» 30 сентября. Таким образом Маск отреагировал на твит Дэвида Сакса — спецпредставителя администрации Дональда Трампа по искусственному интеллекту и криптовалютам. «„Википедия“ безнадежно предвзята. Армия левых активистов борется [там] с разумными правками. Проблема усугубляется тем, что „Википедия“ часто появляется первой в результатах поиска Google, теперь она источник для обучения моделей искусственного интеллекта. Это огромная проблема», — написал Сакс.