В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает — за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»

В России вырос спрос на лекарства от деменции

Фото: Christine Sandu/Unsplash

В России растут продажи препаратов от деменции, пишет «Коммерсант». По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по июль 2025 года на покупку медикаментов потратили свыше 5 млрд рублей, что на 16% больше, чем за тот же период в 2024 году. За три года популярность этой группы препаратов выросла на треть.

По информации издания, наиболее активно препараты от деменции приобретали в Центральном федеральном округе, где реализовали треть от общего объема. Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН, врач высшей категории Роман Сулейманов считает, что увеличение спроса на такие лекарства, вероятно, связано с ростом общей осведомленности населения, а также с более частым и ранним диагностированием болезни.

Недавно команда международных ученых выяснила, что ощущение одиночества в детстве способствует снижению когнитивных функций и развитию деменции во взрослом и пожилом возрасте. Исследование проводилось в Китае на протяжении семи лет, с 2011 по 2018 год. В нем приняли участие почти 14 тыс. человек среднего возраста 58 лет. 4,2% испытуемых ощущали одиночество в детстве, у 48% это состояние было возможным.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала, как распознать заболевание у себя и близких и поддается ли оно лечению. Об этом можно прочитать тут.

