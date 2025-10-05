В России вырос спрос на лекарства от деменции

В России растут продажи препаратов от деменции, пишет «Коммерсант». По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по июль 2025 года на покупку медикаментов потратили свыше 5 млрд рублей, что на 16% больше, чем за тот же период в 2024 году. За три года популярность этой группы препаратов выросла на треть.