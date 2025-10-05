В России вырос спрос на лекарства от деменции

В России растут продажи препаратов от деменции, пишет «Коммерсант». По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по июль 2025 года на покупку медикаментов потратили свыше 5 млрд рублей, что на 16% больше, чем за тот же период в 2024 году. За три года популярность этой группы препаратов выросла на треть.
По информации издания, наиболее активно препараты от деменции приобретали в Центральном федеральном округе, где реализовали треть от общего объема. Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН, врач высшей категории Роман Сулейманов считает, что увеличение спроса на такие лекарства, вероятно, связано с ростом общей осведомленности населения, а также с более частым и ранним диагностированием болезни.
Недавно команда международных ученых выяснила, что ощущение одиночества в детстве способствует снижению когнитивных функций и развитию деменции во взрослом и пожилом возрасте. Исследование проводилось в Китае на протяжении семи лет, с 2011 по 2018 год. В нем приняли участие почти 14 тыс. человек среднего возраста 58 лет. 4,2% испытуемых ощущали одиночество в детстве, у 48% это состояние было возможным.
Ранее «Афиша Daily» рассказывала, как распознать заболевание у себя и близких и поддается ли оно лечению. Об этом можно прочитать тут.