В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает — за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
В Москве запустили «бомж-тур», во время которого за деньги можно почувствовать себя бездомным
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа

Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» «отвратительной»

Фото: Tiger Aspect Productions

Киллиан Мерфи признался, что ему не нравилась стрижка Томаса Шелби в сериале «Острые козырьки». Об этом актер рассказал в «Шоу Грэма Нортона».

«Эта прическа действительно отвратительная. Но за ней стоит история — такие стрижки делали в то время, чтобы предотвратить появление вшей», — сказал Мерфи.

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. В декабре завершились съемки полнометражного  фильма гангстерской саги, премьера которого запланирована на 2026 год. Действие в нем происходит на улицах Бирмингема в 1900-х годах.

Киллиан Мерфи вновь сыграл в ленте Томми Шелби, главу банды «Острые козырьки». В актерский состав также вошли Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Сейчас Netflix и BBC работают над продолжением сериала «Острые козырьки». Спин-офф будет состоять из двух сезонов по шесть серий.

Действие в сериале развернется в Бирмингеме 1953 года. Город, сильно пострадавший от бомбежек во Второй мировой войне, теперь отстраивается заново. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.

В качестве исполнительного продюсера шоу выступит исполнитель главной роли оригинального сериала Киллиан Мерфи. О других подробностях не сообщается.

