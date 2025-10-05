В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой

5 октября Бахрушинский театральный музей представил в Российском центре науки и культуры в Люксембурге выставку «Майя Плисецкая. Арена жизни». Она будет открыта до 30 ноября, пишет ТАСС.
«Бахрушинский театральный музей обладает крупнейшей коллекцией, связанной с ее именем и именем Родиона Щедрина. Наша задача — не только сохранять, но и популяризировать это наследие, представляя его на ведущих культурных площадках мира — от Москвы до Люксембурга и Парижа. Впереди — масштабная программа, приуроченная к 100-летию балерины: мы уже представили проект в Казани, в ближайшее время экспозиции откроются в Рязани, Туле, Брюсселе и Пекине», — рассказала директор музея Кристина Трубинова.
Экспозиция посвящена жизни и творчеству балерины. В нее вошли эскизы костюмов, театральные плакаты и программы, гастрольные афиши, а также копии редких снимков с Плисецкой. Среди фотографов — Ричард Аведон, Беттина Реймс и Михаил Логвинов, который запечатлел важнейшие моменты карьеры хореографа: ее последний выход на сцену в роли Кармен, исполнение «Умирающего лебедя» под аккомпанемент Мстислава Ростроповича и вечер «Ave Майя» в Новой опере.
По словам организаторов, отдельный раздел выставки расскажет о жизни Плисецкой вне сцены. Будут представлены портреты Плисецкой с ее мужем, композитором Родионом Щедриным, фотографии с двоюродным братом — художником Борисом Мессерером, а также кадры с друзьями — кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном.
Майя Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года. Она была принята в труппу Большого театра в 1943 году после окончания Московского хореографического училища. В театре балерина проработала почти пятьдесят лет, став примой в 1960 году. Балерина умерла 2 мая 2015 года.