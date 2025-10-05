В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Звезда «Разделения» Зак Черри и актриса из «Настоящего детектива» Кали Рис пополнили актерский состав нового фильма «Обитель зла», который поставит режиссер Зак Креггер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 

По информации издания, Черри сыграет ученого, работающего в больнице, а Рис досталась роль бывшей военной, которая изначально писалась под мужчину. THR назвал и третье новое имя в касте ― в картине сыграет малоизвестный актер Джонно Уилсон. Подробности его роли пока неизвестны.  

Главную роль исполнит Остин Абрамс, сыгравший бездомного наркозависимого в фильме Креггера «Орудия».  С ним на экране появится Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех», «Черный клановец», «Круэлла»). 

Сюжет будущей картины пока держится в секрете. Новый фильм будет отходить от предыдущих адаптаций и станет своеобразным любовным письмом оригинальным видеоиграм Capcom — но с совершенно новыми персонажами.

Съемки начнутся в середине октября в Праге, а премьера в кино состоится 18 сентября 2026 года. Креггер, создатель «Варвара» и «Орудий», написал сценарий ленты вместе с Шеем Хаттеном. Фильм выпустит студия Sony Pictures вместе с продакшен-компанией Constantin Film. 

Франшиза «Обитель зла» основана на японской компьютерной игре Resident Evil. Первый фильм по ее мотивам вышел в 2002 году, главную роль в нем исполнила Милла Йовович. В 2004 году выпустили сиквел, в 2007-м — триквел. Во всех лентах действие развернулось в мире, где корпорация «Амбрелла» разработала биологическое оружие — вирус, превращающий людей в зомби.

В 2010 году на экранах появилась картина «Обитель зла-4: Жизнь после смерти», в 2012 году — «Обитель зла: Возмездие», в 2016 году — «Обитель зла: Последняя глава». Кроме того, существует несколько короткометражных спин-оффов, перезапуск 2021 года «Обитель зла: Раккун-Сити» и сериал Netflix «Обитель зла» 2022 года.

В Японии есть своя серия экранизаций. Первая часть с подзаголовком «Палач» вышла в 2000 году, вторая («Инкубация») — в 2006-м, третья («Вырождение») — в 2008-м, четвертая («Проклятие») — в 2012-м, пятая («Вендетта») — в 2017-м. В 2021 году на экраны вышел мини-сериал «Бесконечная тьма», а в 2023-м — еще один фильм «Остров смерти». 

