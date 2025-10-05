«Например, знаменитые гуси-"обнимуси" продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги всего лишь сезон. Предугадать, какой тренд завирусится следующим, очень сложно. Мы наблюдаем попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но пока их популярность очень невелика. Одно можно сказать наверняка — новые тренды будут также скоротечны, как и Лабубу с "брейнротами"», — отметили они.