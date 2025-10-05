В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» «отвратительной»
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
В Москве запустили «бомж-тур», во время которого за деньги можно почувствовать себя бездомным
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа

Интерес к Лабубу стремительно угасает — за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%

Фото: Вадим Руссу/Unplash

В сентябре 2025 года продажи игрушки Лабубу на маркетплейсах упали почти на 40% по сравнению с августом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

По словам экспертов, в августе они впервые зафиксировали падение продаж игрушки на 52% по сравнению с июлем, а средний чек снизился на 18%. По мнению аналитиков, интерес к Лабубу был кратковременным. Аналогичные трендовые игрушки появлялись и раньше, и спрос на них сохранялся на протяжении всего нескольких сезонов.

«Например, знаменитые гуси-"обнимуси" продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги всего лишь сезон. Предугадать, какой тренд завирусится следующим, очень сложно. Мы наблюдаем попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но пока их популярность очень невелика. Одно можно сказать наверняка — новые тренды будут также скоротечны, как и Лабубу с "брейнротами"», — отметили они.

Персонаж Лабубу создал гонконгский дизайнер Касин Лун для книги «The Monsters». Китайская компания Pop Mart выпустила первые брелоки в 2019 году, позже добавив мягкие игрушки. Они стали мировым трендом в 2025 году благодаря поддержке знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Blackpink.

За январь — июнь 2025 года в России продали 4,25 млн Лабубу почти на 3,6 млрд рублей.  Лабубу стали чаще искать в интернете: если в марте число поисковых запросов составляло 2500, то в июне оно выросло до 6,2 млн. В июле интерес к монстрам снизился — их искали 4,6 млн раз.

27 июня был установлен рекорд по продажам: было продано 480 тыс. игрушек на сумму 155 млн рублей. Авторы исследования связали это с проведением выпускных вечеров.

Популярнее всего игрушки в северокавказских республиках: в Дагестане интерес к Лабубу составил 166% от среднего по России, в Южной Осетии — 144%, в Кабардино-Балкарии — 135%, в Карачаево-Черкесии — 131%. При этом абсолютные лидеры — Москва (580 тыс. запросов, 10% от всех по стране) и Санкт-Петербург (252 тыс. запросов).

Средняя цена Лабубу в России в первом полугодии составила 842 рубля. В марте — мае за игрушку нужно было заплатить около 1493 рублей, а в июне — 783 рубля.

Расскажите друзьям