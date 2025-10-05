В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»

Фото: Netflix

Чарли Ханнам при подготовке к роли Эда Гейна в сериале «Монстр» 
сбросил 15 килограмм. Об этом актер рассказал в интервью People на премьере фильма в Нью-Йорке.

«Гейн был очень худым, истощенным мужчиной. Так что сначала мне нужно было похудеть, чтобы стать похожим на него», — сказал Ханнам.

Актер добавил, что перед съемками изучал мотивы Гейна, толкнувшие его на преступления. «Нас с командой гораздо больше интересовали причины его поступков. Все и так знают, что он совершил. Важно было понять, как в нем проявился этот странный, темный уголок человеческой природы», — сказал он.

Ханнам признался, что глубоко исследовал отношения Гейна с его матерью, которая «каждый день говорила сыну, что ненавидит его, потому что он родился не девочкой». По словам исполнителя главной роли, именно это повлияло на интонации его героя и стиль общения с окружающими.

Видео: Netflix

Премьера сериала-антологии «Монстр: История Эда Гейна» состоялась 3 октября. В шоу также снялись Лори Меткаф (мать Гейна), Том Холландер (Альфред Хичкок), Оливия Уилльямс (Альма Ревиль), Эддисон Рей, Чарли Холл и Сюзанна Сон.

Эд Гейн, родившийся в 1906 году, стал первым известным серийным убийцей в США. Его прозвали Мясник из Плейнфилда за то, что он убивал людей, крал трупы из могил, а из костей и кожи делал сувениры и шил одежду.

Суд признал Гейна невменяемым и отправил его на принудительное лечение. Он провел остаток жизни в психиатрической больнице и умер там от остановки сердца в 1984 году.

