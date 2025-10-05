В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!

Три сотни москвичей приняли участие в массовом забеге со своими собаками по Битцевскому лесу. Кросс «Быстрый пес» состоялся в субботу и собрал на старте представителей самых разных пород ― от шпицев и биглей до борзых и хаски.
Маршрут протянулся на два километра по парковым дорожкам и включал непростые места с лужами и грязью. Животные должны были бежать на поводке с хозяевами. В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.
Десятки человек финишировали за рекордное время: они пробежали трассу за 6 или 7 минут. В абсолютном зачете победили Николай Санников и его питомица Каролина, преодолевшие дистанцию за 6 минут 11 секунд. Среди женщин лидировали Маргарита Мигранова и ее собака Руанда с результатом 6 минут 24 секунды.
Москвичка Алина Ромашова, занявшая второе место, сказала Msk1.ru, что участвует в забеге уже пять-шесть лет.
«Сейчас я больше занимаюсь альпинизмом, тяжело сочетать скорость с выносливостью. А собака, кроме меня, ни с кем не тренируется. Летом отдыхает обычно на даче. Готовиться к соревнованиям здорово начинать за пару-тройку месяцев, чтобы вместе побегать, в горку походить, чтобы костяк собаки укреплялся. Я пару раз пробовала бегать с чужими собаками, и это совершенно другие ощущения, нежели когда со своей собакой. Вы как одно целое», ― отметила она.