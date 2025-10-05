В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!

«Сейчас я больше занимаюсь альпинизмом, тяжело сочетать скорость с выносливостью. А собака, кроме меня, ни с кем не тренируется. Летом отдыхает обычно на даче. Готовиться к соревнованиям здорово начинать за пару-тройку месяцев, чтобы вместе побегать, в горку походить, чтобы костяк собаки укреплялся. Я пару раз пробовала бегать с чужими собаками, и это совершенно другие ощущения, нежели когда со своей собакой. Вы как одно целое», ― отметила она.