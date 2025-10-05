Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
В Москве запустили «бомж-тур», во время которого за деньги можно почувствовать себя бездомным
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов

В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!

Три сотни москвичей приняли участие в массовом забеге со своими собаками по Битцевскому лесу. Кросс «Быстрый пес» состоялся в субботу и собрал на старте представителей самых разных пород ― от шпицев и биглей до борзых и хаски.

Маршрут протянулся на два километра по парковым дорожкам и включал непростые места с лужами и грязью. Животные должны были бежать на поводке с хозяевами. В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.

Десятки человек финишировали за рекордное время: они пробежали трассу за 6 или 7 минут. В абсолютном зачете победили Николай Санников и его питомица Каролина, преодолевшие дистанцию за 6 минут 11 секунд. Среди женщин лидировали Маргарита Мигранова и ее собака Руанда с результатом 6 минут 24 секунды.

Москвичка Алина Ромашова, занявшая второе место, сказала Msk1.ru, что участвует в забеге уже пять-шесть лет. 

«Сейчас я больше занимаюсь альпинизмом, тяжело сочетать скорость с выносливостью. А собака, кроме меня, ни с кем не тренируется. Летом отдыхает обычно на даче. Готовиться к соревнованиям здорово начинать за пару-тройку месяцев, чтобы вместе побегать, в горку походить, чтобы костяк собаки укреплялся. Я пару раз пробовала бегать с чужими собаками, и это совершенно другие ощущения, нежели когда со своей собакой. Вы как одно целое», ― отметила она.

