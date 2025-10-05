Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы

«Афиша Daily» запустила табличку с оценками критиков для фестиваля актуального российского кино «Маяк». По просьбе издания 15 кинокритиков оценят конкурсные картины по 10-балльной шкале.
Фильму, набравшему самый большой суммарный балл, вручат награду от прессы. Табличка будет обновляться ежедневно.
В составе жюри ― Евгений Ткачев из «Афиши Daily», Алена Солнцева из «Сеанса», Юлия Шагельман из «Коммерсанта», Павел Вороноков из «Газеты.Ru», Елена Зархина из «Правил жизни», Екатерина Визгалова из «Кино-Театр.Ру», Милана Стояновска из Forbes Woman, Егор Москвитин и Иван Афанасьев из Setters Media, кинокритики Тимур Алиев («Комендант кинокрепости»), Ольга Белик («Кинокритик»), Ная Гусева («Синема Рутин»), Максим Ершов («Okkолокино»), администраторы телеграм-каналов «Кино про тебя» и «Русское кино в топе»).
Фестиваль «Маяк» пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября. В его программу вошли десять картин, включая новые работы Светланы Проскуриной, Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова. Они будут соревноваться в семи основных номинациях — «Лучший фильм», «Лучший дебют», «Лучшая работа режиссера», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль». Вне конкурса покажут «Новую волну» Ричарда Линклейтера.
Фестиваль «Маяк» организован Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». Продюсером выступает Антон Малышев, а программным директором — Стас Тыркин.