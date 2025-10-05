В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
В Москве запустили «бомж-тур», во время которого за деньги можно почувствовать себя бездомным
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов

Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы

Иллюстрация: постер кинофестиваля «Маяк-2025»

«Афиша Daily» запустила табличку с оценками критиков для фестиваля актуального российского кино «Маяк». По просьбе издания 15 кинокритиков оценят конкурсные картины по 10-балльной шкале. 

Фильму, набравшему самый большой суммарный балл, вручат награду от прессы. Табличка будет обновляться ежедневно. 

В составе жюри ― Евгений Ткачев из «Афиши Daily», Алена Солнцева из «Сеанса», Юлия Шагельман из «Коммерсанта», Павел Вороноков из «Газеты.Ru», Елена Зархина из «Правил жизни», Екатерина Визгалова из «Кино-Театр.Ру», Милана Стояновска из Forbes Woman, Егор Москвитин и Иван Афанасьев из Setters Media, кинокритики Тимур Алиев («Комендант кинокрепости»), Ольга Белик («Кинокритик»), Ная Гусева («Синема Рутин»), Максим Ершов («Okkолокино»), администраторы телеграм-каналов «Кино про тебя» и «Русское кино в топе»).

Фестиваль «Маяк» пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября. В его программу вошли десять картин, включая новые работы Светланы Проскуриной, Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова. Они будут соревноваться в семи основных номинациях — «Лучший фильм», «Лучший дебют», «Лучшая работа режиссера», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль». Вне конкурса покажут «Новую волну» Ричарда Линклейтера.

В прошлом году гран-при «Маяка» за лучший фильм забрали создатели драмы «Кончится лето» режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева. Приз кинокритиков по результатам голосования на «Афише Daily» получил фильм «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой.

Фестиваль «Маяк» организован Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». Продюсером выступает Антон Малышев, а программным директором — Стас Тыркин.

Расскажите друзьям