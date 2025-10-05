Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы

В составе жюри ― Евгений Ткачев из «Афиши Daily», Алена Солнцева из «Сеанса», Юлия Шагельман из «Коммерсанта», Павел Вороноков из «Газеты.Ru», Елена Зархина из «Правил жизни», Екатерина Визгалова из «Кино-Театр.Ру», Милана Стояновска из Forbes Woman, Егор Москвитин и Иван Афанасьев из Setters Media, кинокритики Тимур Алиев («Комендант кинокрепости»), Ольга Белик («Кинокритик»), Ная Гусева («Синема Рутин»), Максим Ершов («Okkолокино»), администраторы телеграм-каналов «Кино про тебя» и «Русское кино в топе»).