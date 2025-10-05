В Москве запустили тур, во время которого можно почувствовать себя бездомным. Насколько это этично?

«Такие предложения подогревают стереотип, что бездомность ― это всегда выбор человека, что в нее можно нырнуть, а потом вынырнуть. Якобы человек, который достаточно крепок духом и твердо стоит на ногах, может попробовать и выбраться а, те кто недостоин жизни в обществе, выбирают бездомную жизнь. На деле это совершенно не так: никто не хочет жить на улице, и жизнь на улице ― совсем не аттракцион.