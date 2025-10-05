В Москве запустили тур, во время которого можно почувствовать себя бездомным. Насколько это этично?

Москвичам предложили за деньги почувствовать себя бездомным. Соответствующая услуга ― «бомж-тур „Веселая жизнь“» ― появилась на «Авито». На объявление обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Стоимость тура ― 20 тыс. рублей. Участникам предлагают «прожить один час или несколько дней на улицах Москвы без дома и денег». В программе ― поиск ночлега и еды по правилам выживания, изучение невидимой жизни города. Своим опытом и историями из жизни поделится «группа дружелюбных бездомных».
Для безопасности участников будет сопровождать проводник. Организаторы готовы рассмотреть участие и детей, которых будут сопровождать родители.
«Это развлечение подарит реальный опыт бездомной жизни, который перевернет твое восприятие», ― говорится в объявлении.
«Афиша Daily» попросила представителей «Ночлежи» прокомментировать, насколько этичны такие такие туры. Главный редактор благотворительной организации Мария Калинкина отметила:
«Такие предложения подогревают стереотип, что бездомность ― это всегда выбор человека, что в нее можно нырнуть, а потом вынырнуть. Якобы человек, который достаточно крепок духом и твердо стоит на ногах, может попробовать и выбраться а, те кто недостоин жизни в обществе, выбирают бездомную жизнь. На деле это совершенно не так: никто не хочет жить на улице, и жизнь на улице ― совсем не аттракцион.
Бездомность, которую предлагают примерить создатели акции, к реальной бездомности, надеюсь, никакого отношения не имеет. А надеюсь потому, что бездомность настоящая ― она, к сожалению, неконтролируема и небезопасна. Бездомность ― это длительный процесс, в котором каждый следующий день опаснее предыдущего.
Еще один стереотип, который укрепляют такие аттракционы, ― это что бездомность сводится только к грязной одежде, отсутствию ночлега, поискам пропитания и каким-то маргинальным практикам, которые воображают себе сценаристы тура. Хотя стереотипная уличная бездомность ― это самая макушка айсберга.
Бездомные люди могут иметь временное жилище, но без прав на него, останавливаться в хостелах, ночевать в торговых центрах и аэропортах, могут иметь временную работу или оказываться в трудовом рабстве внутри рабочих домов. Есть такое количество сценариев выживания ― именно выживания, а не жизни, ― которые невозможно, да и не нужно повторять и делать из этого некий аттракцион.
Если человек хочет без стереотипов изучить, как живут люди, попавшие в беду, ему стоит поволонтерить в помогающих организациях. В «Ночлежке» доступны проекты прямой помощи, где можно провести и вечер, и многие дни вместе с бездомными людьми, разбираясь, как устроена их жизнь. Там не нужно гримасничать и примерять на себя роль человека, которым ты не являешься. Раздавая еду на стоянках ночного автобуса или помогая вещами в пунктах выдачи, можно сделать полезное дело и не заплатить за этот опыт ни копейки».