В Москве запустили «бомж-тур», во время которого за деньги можно почувствовать себя бездомным

Стоимость тура ― 20 тыс. рублей. Участникам предлагают «прожить один час или несколько дней на улицах Москвы без дома и денег». В программе ― поиск ночлега и еды по правилам выживания, изучение невидимой жизни города. Своим опытом и историями из жизни поделится «группа дружелюбных бездомных».