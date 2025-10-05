В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов

В Москве запустили «бомж-тур», во время которого за деньги можно почувствовать себя бездомным

Фото: Anadolu/Getty Images

Москвичам предложили за деньги почувствовать себя бездомным. Соответствующая услуга ― «бомж-тур „Веселая жизнь“» ― появилась на «Авито». На объявление обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Стоимость тура ― 20 тыс. рублей. Участникам предлагают «прожить один час или несколько дней на улицах Москвы без дома и денег». В программе ― поиск ночлега и еды по правилам выживания, изучение невидимой жизни города. Своим опытом и историями из жизни поделится «группа дружелюбных бездомных».

Для безопасности участников будет сопровождать проводник. Организаторы готовы рассмотреть участие и детей, которых будут сопровождать родители. 

«Это развлечение подарит реальный опыт бездомной жизни, который перевернет твое восприятие», ― говорится в объявлении.

Расскажите друзьям