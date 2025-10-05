В Москве запустили «бомж-тур», во время которого за деньги можно почувствовать себя бездомным

Москвичам предложили за деньги почувствовать себя бездомным. Соответствующая услуга ― «бомж-тур „Веселая жизнь“» ― появилась на «Авито». На объявление обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Стоимость тура ― 20 тыс. рублей. Участникам предлагают «прожить один час или несколько дней на улицах Москвы без дома и денег». В программе ― поиск ночлега и еды по правилам выживания, изучение невидимой жизни города. Своим опытом и историями из жизни поделится «группа дружелюбных бездомных».
Для безопасности участников будет сопровождать проводник. Организаторы готовы рассмотреть участие и детей, которых будут сопровождать родители.
«Это развлечение подарит реальный опыт бездомной жизни, который перевернет твое восприятие», ― говорится в объявлении.