Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу

Илон Маск поделился видео, на котором гуманоидный робот Optimus от Tesla демонстрирует приемы кунг-фу. «Optimus изучает кунг-фу», ― подписал ролик предприниматель.
В комментариях у него спросили, управляется ли робот дистанционно оператором или при помощи искусственного интеллекта. «Это ИИ, а не дистанционное управление», ― ответил глава компании.
Пользователи соцсетей также выразили сомнение, что обучать роботов боевым искусствам ― хорошая затея. Они предложили ограничить функционал гуманоида домашними задачами вроде готовки еды или уборки по дому.
В мае Маск выложил видео, на котором гуманоид пляшет, двигая руками и ногами. Руководитель программы роботов Tesla Милан Ковач тогда пояснил, что Optimus прошел обучение с подкреплением (reinforcement learning, RL) — это тип машинного обучения, ориентированный на принятие решений автономными агентами.
Маск презентовал прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. По задумке устройство сможет выполнять широкий спектр повседневных задач как дома, так и за его пределами.
Tesla рассчитывает к концу 2025 года представить третье поколение Optimus, а в 2026-м начать их массовое производство. По мнению Маска, к 2030 году компания сможет производить до 1 млн роботов ежегодно.