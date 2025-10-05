Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября

Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу

Илон Маск поделился видео, на котором гуманоидный робот Optimus от Tesla демонстрирует приемы кунг-фу. «Optimus изучает кунг-фу», ― подписал ролик предприниматель.

В комментариях у него спросили, управляется ли робот дистанционно оператором или при помощи искусственного интеллекта. «Это ИИ, а не дистанционное управление», ― ответил глава компании.

Видео: @elonmusk/X

Пользователи соцсетей также выразили сомнение, что обучать роботов боевым искусствам ― хорошая затея. Они предложили ограничить функционал гуманоида домашними задачами вроде готовки еды или уборки по дому.  

В мае Маск выложил видео, на котором гуманоид пляшет, двигая руками и ногами. Руководитель программы роботов Tesla Милан Ковач тогда пояснил, что Optimus прошел обучение с подкреплением (reinforcement learning, RL) — это тип машинного обучения, ориентированный на принятие решений автономными агентами.

Маск презентовал прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. По задумке устройство сможет выполнять широкий спектр повседневных задач как дома, так и за его пределами.

Tesla рассчитывает к концу 2025 года представить третье поколение Optimus, а в 2026-м начать их массовое производство. По мнению Маска, к 2030 году компания сможет производить до 1 млн роботов ежегодно.

Расскажите друзьям