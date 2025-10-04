Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку

Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures требует сократить бюджет «Форсаж-11» до 200 млн. Об этом сообщает WSJ.

«Форсаж-10» стал самым кассовым фильмом франшизы более чем за десятилетие (собрав 705 млн долларов) и самым дорогим фильмом с бюджетом в 340 млн долларов. Источники издания утверждают, что кинокомпания хочет, чтобы съемки нового фильма обошлись дешевле прошлой картины.

Сейчас бюджет ленты оценивается в 250 млн долларов, то есть создателям нужно найти способ сократить расходы на 50 млн. Люди, близкие к команде проекта, надеются, что съемки начнутся следующей весной, а сама картина выйдет на экраны в 2027 году.

Вин Дизель недавно сообщал, что погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже». Предположительно, его частично воссоздадут с помощью визуальных эффектов, архивных съемок, а также при помощи братьев Калеба и Коди Уокеров.

