Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов

Universal Pictures требует сократить бюджет «Форсаж-11» до 200 млн. Об этом сообщает WSJ.
«Форсаж-10» стал самым кассовым фильмом франшизы более чем за десятилетие (собрав 705 млн долларов) и самым дорогим фильмом с бюджетом в 340 млн долларов. Источники издания утверждают, что кинокомпания хочет, чтобы съемки нового фильма обошлись дешевле прошлой картины.
Сейчас бюджет ленты оценивается в 250 млн долларов, то есть создателям нужно найти способ сократить расходы на 50 млн. Люди, близкие к команде проекта, надеются, что съемки начнутся следующей весной, а сама картина выйдет на экраны в 2027 году.
Вин Дизель недавно сообщал, что погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже». Предположительно, его частично воссоздадут с помощью визуальных эффектов, архивных съемок, а также при помощи братьев Калеба и Коди Уокеров.