Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»

По словам Роберта, он не ожидал, что отцовство проявит в нем терпение. «Во мне так много терпения. Забавно, это даже нельзя назвать терпением. Оказалось, я искренне наслаждаюсь временем, которое провожу с малышами. Это меня удивило», — добавил актер.