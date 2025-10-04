Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»

Актер Роберт Паттинсон рассказал об отцовстве в интервью журналу Icon и поделился, что отцовство сделало его «нормисом».
«Смешно, как ты начинаешь вести настоящие, „нормисные“ разговоры — о таких вещах, как школы или детские сады… Это так странно. Ты как будто заземляешься. Например, мне теперь приходится носить пуховики Patagonia и шорты-карго. Просто приходится», — пояснил он.
По словам Роберта, он не ожидал, что отцовство проявит в нем терпение. «Во мне так много терпения. Забавно, это даже нельзя назвать терпением. Оказалось, я искренне наслаждаюсь временем, которое провожу с малышами. Это меня удивило», — добавил актер.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями в конце марта 2024 года. У них родилась девочка.