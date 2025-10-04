На ютуб-канале MrBeast появилось видеопослание, которое он записал 10 лет назад

На момент записи MrBeast было 17 лет, а на его канал было подписано 8 тыс. людей. В трехминутном ролике он переживает за тест по истории и говорит, что мечтает когда‑нибудь набрать миллион подписчиков — сегодня у него 443 млн следящих за каналом пользователей. «Так много изменилось, не могу поверить», — написал сам Джеймс в комментариях к видео.