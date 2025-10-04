Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
На ютуб-канале MrBeast появилось видеопослание, которое он записал 10 лет назад

Фото: Steven Khan

На ютуб-канале MrBeast (настоящее имя Джеймс Дональдсон) появилось видеопослание, которое он записал для себя 10 лет назад.

На момент записи MrBeast было 17 лет, а на его канал было подписано 8 тыс. людей. В трехминутном ролике он переживает за тест по истории и говорит, что мечтает когда‑нибудь набрать миллион подписчиков — сегодня у него 443 млн следящих за каналом пользователей. «Так много изменилось, не могу поверить», — написал сам Джеймс в комментариях к видео.

MrBeast в этом году вновь занял первое место в списке самых высокооплачиваемых и влиятельных блогеров по версии Forbes. Его годовой доход издание оценило в 85 млн долларов.

Cейчас блогер готовит дебютный роман. Он напишет его вместе с писателем Джеймсом Паттерсоном. Авторы создадут триллер о жуткой игре в духе «Игры в кальмара».

