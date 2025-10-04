Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году

По данным аналитиков компании, второе и третье места делят платки и платья в русском стиле. Их в 2025 году на маркетплейсе купили на 75% и 108% больше по обороту соответственно. В натуральном выражении продажи платков выросли на 106%, а платьев на 75%. Продажи сарафанов выросли на 44% как по обороту, так и в натуральном выражении, добавили в компании.