Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году

Фото: Василий Кузьмиченок/агентство «Москва»

Продажи кокошников на российских маркетплейсах Wildberries и Ozon выросли более чем вдвое в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС cо ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлеров.

«На Wildberries отмечают резкий рост спроса на товары в русском стиле. И по обороту, и в натуральном выражении в лидерах кокошники», — сказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. В текущем году оборот этих головных уборов вырос на 110% в денежном выражении и на 84% — в натуральном.

По данным аналитиков компании, второе и третье места делят платки и платья в русском стиле. Их в 2025 году на маркетплейсе купили на 75% и 108% больше по обороту соответственно. В натуральном выражении продажи платков выросли на 106%, а платьев на 75%. Продажи сарафанов выросли на 44% как по обороту, так и в натуральном выражении, добавили в компании.

По данным Ozon, покупки кокошников на начало октября выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Максимальный рост заказов зафиксирован накануне Масленицы — 27 февраля. Тогда показатель увеличился в 4,5 раза год к году.

В 2025 году наиболее востребованными стали красные кокошники — их продажи выросли в 2,7 раза, а белых — в 2,1 раза. Лидерами по популярности кокошников среди регионов стали Московская, Ростовская и Ленинградская области, отметили аналитики.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» рассказал, что его очень радует, что девушки в России начали носить кокошники. «Мне вот говорили, что у нас возрождается такая русская традиция, девочки и девушки на какие‑то всякие свои мероприятия или [когда] где‑то отдыхают, бары и так далее, приходит в кокошниках, в русских нарядах», — сказал он.

