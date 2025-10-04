Discord сообщил об утечке данных пользователей

Согласно заявлению, кибератаке подверглась система одного из подрядчиков мессенджера, но прямого доступа к серверам Discord хакеры не получили. Злоумышленники получили сведения об именах, логинах, IP-адресах, e-mail и другой информации. В том числе были раскрыты четыре последние цифры банковских карт пользователей, истории покупок и содержание переписок с сотрудниками Discord. В переписках — сканы документов, которые пользователи предоставляли для снятия возрастных ограничений.