Discord сообщил об утечке данных пользователей

В мессенджере Discord произошла утечка данных пользователей, сообщила компания.
Согласно заявлению, кибератаке подверглась система одного из подрядчиков мессенджера, но прямого доступа к серверам Discord хакеры не получили. Злоумышленники получили сведения об именах, логинах, IP-адресах, e-mail и другой информации. В том числе были раскрыты четыре последние цифры банковских карт пользователей, истории покупок и содержание переписок с сотрудниками Discord. В переписках — сканы документов, которые пользователи предоставляли для снятия возрастных ограничений.
Масштабов утечки компания не раскрыла. Тех, чьи данные оказались переданы третьим лицам, предупредили по электронной почте.
Discord лишил подрядчика доступа к сервису и начал расследование, к которому привлек правоохранительные органы, говорится в сообщении компании. Кроме того была задействована компания, занимающаяся расследованием киберпреступлений.