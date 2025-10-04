Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей, а размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 95 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России.
В 2026 году максимальный размер материальной поддержки при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней — 955 836 рублей, в 2027 году — 1 100 437 рублей, в 2028 году — 1 188 465 рублей. Предельная сумма выплат по беременности и родам в месяц в 2026 году составит 207,5 тыс. рублей, в 2027 году — 238,9 тыс. рублей, а в 2028 году — 258 тыс. рублей.
Согласно проекту бюджета, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2026 году составят 83 тыс. рублей, в 2027 году — 95,5 тыс. рублей, в 2028 году — 103,2 тыс. рублей. Пособие выплачивается раз в месяц.
Претендовать на пособие могут беременные и женщины, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Оно предназначено для работающих по трудовому договору, учащихся на дневном отделении и военнослужащих по контракту.