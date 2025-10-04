Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании

Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году

Фото: freestocks/Unsplash

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей, а размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 95 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России.

В 2026 году максимальный размер материальной поддержки при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней — 955 836 рублей, в 2027 году — 1 100 437 рублей, в 2028 году — 1 188 465 рублей. Предельная сумма выплат по беременности и родам в месяц в 2026 году составит 207,5 тыс. рублей, в 2027 году — 238,9 тыс. рублей, а в 2028 году — 258 тыс. рублей.

Согласно проекту бюджета, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2026 году составят 83 тыс. рублей, в 2027 году — 95,5 тыс. рублей, в 2028 году — 103,2 тыс. рублей. Пособие выплачивается раз в месяц.

Претендовать на пособие могут беременные и женщины, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Оно предназначено для работающих по трудовому договору, учащихся на дневном отделении и военнослужащих по контракту.

