Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году

В 2026 году максимальный размер материальной поддержки при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней — 955 836 рублей, в 2027 году — 1 100 437 рублей, в 2028 году — 1 188 465 рублей. Предельная сумма выплат по беременности и родам в месяц в 2026 году составит 207,5 тыс. рублей, в 2027 году — 238,9 тыс. рублей, а в 2028 году — 258 тыс. рублей.