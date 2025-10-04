Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

На экране Джироне дебютировал в 1977 году в криминальной драме «Корлеоне» режиссера Паскуале Скуитьери. В многосерийном телефильме «Спрут», cнятом в 80-х годах, актер исполнил роль главного злодея — финансиста, у которого были связи с преступным миром. Он также снялся в роли Энцо Феррари в «Форд против Феррари» 2019 года вместе с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном и появился в «Великом уравнителе-3» 2023 года Антуана Фукуа вместе с Дензелом Вашингтоном.