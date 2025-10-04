Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии

Председателем правящей Либерально-демократической партии Японии избрали Санаэ Такаити. После утверждения ее кандидатуры в парламенте она станет премьер-министром. Об этом пишет The Japan Times.

Отмечается, что впервые в истории Японии этот пост займет женщина. Голосование проводилось в два тура, поскольку в первом ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов. Такаити в первом туре получила 183 голоса, министр сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми — 164. Во втором туре министр набрал 156 голосов, а Такаити — 185.

Санаэ Такаити 64 года. Она окончила Университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987 году выиграла грант и переехала в США, где работала в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер. В 1989 году вернулась в Японию. В 1993-м была впервые избрана в нижнюю палату местного парламента.

Она состоит в крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации «Ниппон Кайги». Выступает зампредседателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания.

