Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии

Санаэ Такаити 64 года. Она окончила Университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987 году выиграла грант и переехала в США, где работала в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер. В 1989 году вернулась в Японию. В 1993-м была впервые избрана в нижнюю палату местного парламента.