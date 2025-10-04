Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион

В 2026 году в России станет доступна услуга межрегионального переноса номера. Это позволит сохранить номер телефона при переезде в другой субъект. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.
«Сегодня механизм позволяет сохранить свой номер телефона при смене оператора, но только в пределах одного региона. Это означает, что человек, переезжая из Москвы в Казань или из Екатеринбурга в Краснодар, фактически вынужден был заводить новый номер», — пояснил сенатор.
Шейкин добавил, что функция межрегионального переноса номера уже прошла пилотное тестирование. Он отметил, что номер телефона выступает не просто способом связи, но и открывает доступ к «Госуслугам», мессенджерам и различным цифровым сервисом — и, переезжая, например, на учебу, людям приходится менять номер.
Нововведение также позволит усилить конкуренцию на рынке сим-карт: абоненты будут более свободны в выборе оператора, перестав ориентироваться на регион.
