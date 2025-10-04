Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М. Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»

Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион

Фото: Freepik/Freepik

В 2026 году в России станет доступна услуга межрегионального переноса номера. Это позволит сохранить номер телефона при переезде в другой субъект. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

«Сегодня механизм позволяет сохранить свой номер телефона при смене оператора, но только в пределах одного региона. Это означает, что человек, переезжая из Москвы в Казань или из Екатеринбурга в Краснодар, фактически вынужден был заводить новый номер», — пояснил сенатор.

Шейкин добавил, что функция межрегионального переноса номера уже прошла пилотное тестирование. Он отметил, что номер телефона выступает не просто способом связи, но и открывает доступ к «Госуслугам», мессенджерам и различным цифровым сервисом — и, переезжая, например, на учебу, людям приходится менять номер.

Нововведение также позволит усилить конкуренцию на рынке сим-карт: абоненты будут более свободны в выборе оператора, перестав ориентироваться на регион.

Недавно Google Japan представил Gboard Dial — первую в мире клавиатуру, напоминающую телефоны 1990-х. Вместо привычных клавиш пользователю предлагают прокручивать диски, соответствующие символам. Купить предмет нельзя — но разработчики разместили чертежи устройства на GitHub, так что каждый желающий может самостоятельно собрать такую клавиатуру дома.

Расскажите друзьям