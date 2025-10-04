В кинотеатрах США прошли первые вечеринки, приуроченные к релизу «The Life of a Showgirl»

В клипе на песню «The Fate of Ophelia» Свифт предстает в образах из разных исторических эпох — от модели художника-прерафаэлита, лежащей в позе Офелии, до шоугерл из Лас-Вегаса и танцовщицы кабабе. Во всех сценах ее сопровождают танцоры, с которыми она работала на The Eras Tour.