В кинотеатрах США прошли первые вечеринки, приуроченные к релизу «The Life of a Showgirl»

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М. Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу

В кинотеатрах США прошли первые вечеринки, приуроченные к релизу «The Life of a Showgirl»

Фото: @_itsmecaitlin, @videosfromswifties

В кинотеатрах США начались специальные показы «Официальной релиз-вечеринки шоугерл», посвященной новому альбому Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl». В фильме певица рассказывает предысторию каждой песни, демонстрирует лирик-видео, клип на сингл «TheFate of Ophelia» (дважды!) и закулисные материалы со съемочкой площадки.

Видео: @_itsmecaitlin

В клипе на песню «The Fate of Ophelia» Свифт предстает в образах из разных исторических эпох — от модели художника-прерафаэлита, лежащей в позе Офелии, до шоугерл из Лас-Вегаса и танцовщицы кабабе. Во всех сценах ее сопровождают танцоры, с которыми она работала на The Eras Tour.

В лирик-видео задействована только сама Свифт. Ролики сняты фоне красочных декораций и сделаны с эффектом калейдоскопа.

Видео: @sairaa.edits

Поклонницы певицы продолжили традицию, начатую во время показов The Eras Tour в кинотеатрах, и танцевали прямо в залах. Настоящим фурором стала «Opalite» — именно хороводы под эту песню публиковали в соцсетях больше всего.

Видео: @videosfromswifties

О том, что Свифт готовит мероприятие для кинотеатров, стало известно 19 сентября. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, сам фильм появился на Letterboxd.

