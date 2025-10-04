В кинотеатрах США прошли первые вечеринки, приуроченные к релизу «The Life of a Showgirl»

В кинотеатрах США начались специальные показы «Официальной релиз-вечеринки шоугерл», посвященной новому альбому Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl». В фильме певица рассказывает предысторию каждой песни, демонстрирует лирик-видео, клип на сингл «TheFate of Ophelia» (дважды!) и закулисные материалы со съемочкой площадки.
В клипе на песню «The Fate of Ophelia» Свифт предстает в образах из разных исторических эпох — от модели художника-прерафаэлита, лежащей в позе Офелии, до шоугерл из Лас-Вегаса и танцовщицы кабабе. Во всех сценах ее сопровождают танцоры, с которыми она работала на The Eras Tour.
В лирик-видео задействована только сама Свифт. Ролики сняты фоне красочных декораций и сделаны с эффектом калейдоскопа.
Поклонницы певицы продолжили традицию, начатую во время показов The Eras Tour в кинотеатрах, и танцевали прямо в залах. Настоящим фурором стала «Opalite» — именно хороводы под эту песню публиковали в соцсетях больше всего.
О том, что Свифт готовит мероприятие для кинотеатров, стало известно 19 сентября. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, сам фильм появился на Letterboxd.