Сценарий «Дневника памяти» мог написать М. Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»

Фото: Каро-Премьер

Николас Спаркс — автор романа «Дневник памяти» — рассказал, что киноадаптацию его текста мог снять М. Найт Шьямалан, позже обретший популярность благодаря фильму «Сплит» с Джеймсом Макэвоем. Об этом написал Entertainment Weekly.

«Много лет назад, еще в девяностых, когда велась работа над сценарием для „Дневника памяти“, одним из сценаристов, к которому обратились с просьбой адаптировать „Дневник памяти“ для экрана, был М. Найт Шьямалан. Знаете, почему он не смог этого сделать? Потому что он работал над „Шестым чувством“», — поделился Спаркс.

В итоге сценаристами выступили Джереми Левен — позже написавший сценарий для «Живой стали» Шона Леви — и Ян Сарди, известный по работе над «Блеском» Скотта Хигса.

Американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан получил известность по своим мистическим триллерам. Среди наиболее знаковых его работ — «Шестое чувство», «Сплит», «Неуязвимый» и «Время».

Тем временем Райан Гослинг, исполнивший главную роль в «Дневнике памяти», сейчас занят на съемках новой части «Звездных войн» с подзаголовком «Звездный истребитель». Недавно режиссер Шон Леви опубликовал фотографию, на которой Райан Гослинг и Флинн Грей дрейфуют на судне в Средиземном море.

