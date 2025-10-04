Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам

«Если у Вас есть (были бы) подрастающие дети, внуки, вы бы пожелали для них профессию учителя или нет?», — попросил ВЦИОМ определить россиян по 5-балльной шкале. Средний уровень желанности профессии для девочек составил 2,75 из 5, для мальчиков — 2,38 из 5.
Положение в обществе, которое занимают учителя, респонденты оценили на 3,04 из 5, доходность профессии — на 2,27 из 5.
Среди россиян преобладает мнение, что роль учителя сегодня — учить, а не воспитывать детей (73% против 13%).
Почти две трети опрошенных (59%) считают, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителей. Причем чем старше человек, тем больше он в этом уверен: среди зумеров (2001 год и позже) таких 51%, среди рожденных до 1947 года — 66%.
Прошлый опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (55%) убеждены, что нельзя прощать даже единичный случай домашнего насилия. В 2019 году таких людей было на 5 п. п. меньше — 50%. 6 лет назад 39% опрошенных полагали, что единичный случай насилия можно простить. Сейчас так думают лишь 28% человек.