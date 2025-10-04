Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам

Прошлый опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (55%) убеждены, что нельзя прощать даже единичный случай домашнего насилия. В 2019 году таких людей было на 5 п. п. меньше — 50%. 6 лет назад 39% опрошенных полагали, что единичный случай насилия можно простить. Сейчас так думают лишь 28% человек.