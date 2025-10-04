Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Лорэн Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»

Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам

Фото: Gpointstudio/Freepik

«Если у Вас есть (были бы) подрастающие дети, внуки, вы бы пожелали для них профессию учителя или нет?», — попросил ВЦИОМ определить россиян по 5-балльной шкале. Средний уровень желанности профессии для девочек составил 2,75 из 5, для мальчиков — 2,38 из 5.

Положение в обществе, которое занимают учителя, респонденты оценили на 3,04 из 5, доходность профессии — на 2,27 из 5.

Среди россиян преобладает мнение, что роль учителя сегодня — учить, а не воспитывать детей (73% против 13%).

Почти две трети опрошенных (59%) считают, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителей. Причем чем старше человек, тем больше он в этом уверен: среди зумеров (2001 год и позже) таких 51%, среди рожденных до 1947 года — 66%.

Прошлый опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (55%) убеждены, что нельзя прощать даже единичный случай домашнего насилия. В 2019 году таких людей было на 5 п. п. меньше — 50%. 6 лет назад 39% опрошенных полагали, что единичный случай насилия можно простить. Сейчас так думают лишь 28% человек.

Расскажите друзьям