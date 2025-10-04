Лорэн Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы

Звезду на Аллее славы получила исполнительница главной роли в сериале «Девочки Гилмор» Лорэн Грэм. В шоу она сыграла Лорелай — мать-одиночку, живущую в маленьком городке Старс-Холлоу и воспитывающей дочь Рори.
Грэм пришли поддержать коллеги — Скотт Патерсон, известный по роли владельца кафе Люка, Яник Трусдейл, сыгравший менеджера героини Грэм, Келли Бишоп, исполнительница роли матери Лорелай, и, наконец, Мэтт Зукри — один из любовных интересов Рори.
На последнего обратила внимание Грэм. «Я никогда выбираю команду. Но я должна сказать, Зукри здесь. Вентимилья? Нет. Падалеки? Нет. Очки Логану. Всего лишь очки, эта система в процессе», — пошутила она. В зависимости от любимого любовного интереса поклонники шоу относят себя к одной из трех команд: Дина, Джесса или Логана.
Сериал «Девочки Гилмор» выходил в 2000–2007 годах. Сюжет разворачивался вокруг трех поколений женщин из семейства Гилмор: юной Рори, сначала ученицы элитной школы, затем студентки университета, ее независимой матери Лорелай и богатой и аристократичной бабушки Эмили. Действие происходит в уютном вымышленном городке Старз-Холлоу, чья атмосфера стала одной из визитных карточек шоу.
Недавно поклонники «Девочек Гилмор» подсчитали, что за время всего сериала главные героини Рори и Лорелай выпили 432 чашки кофе. Подсчеты охватили 8 сезонов (157 серий!) оригинального сериала, а также 4 эпизода мини-сериала «Девочки Гилмор: Времена года» по 1,5 часа каждый.