Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Профессией учителя чаще желают обзавестись девочкам, чем мальчикам
Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»

Лорэн Грэм из «Девочек Гилмор» получила звезду на Аллее славы

Фото: Warner Bros. Entertainment

Звезду на Аллее славы получила исполнительница главной роли в сериале «Девочки Гилмор» Лорэн Грэм. В шоу она сыграла Лорелай — мать-одиночку, живущую в маленьком городке Старс-Холлоу и воспитывающей дочь Рори.

Видео: @gilmoregirls

Грэм пришли поддержать коллеги — Скотт Патерсон, известный по роли владельца кафе Люка, Яник Трусдейл, сыгравший менеджера героини Грэм, Келли Бишоп, исполнительница роли матери Лорелай, и, наконец, Мэтт Зукри — один из любовных интересов Рори.

Видео: @my.emily.gilmore.era

На последнего обратила внимание Грэм. «Я никогда выбираю команду. Но я должна сказать, Зукри здесь. Вентимилья? Нет. Падалеки? Нет. Очки Логану. Всего лишь очки, эта система в процессе», — пошутила она. В зависимости от любимого любовного интереса поклонники шоу относят себя к одной из трех команд: Дина, Джесса или Логана.

Видео: @gilmoregirls_memories

Сериал «Девочки Гилмор» выходил в 2000–2007 годах. Сюжет разворачивался вокруг трех поколений женщин из семейства Гилмор: юной Рори, сначала ученицы элитной школы, затем студентки университета, ее независимой матери Лорелай и богатой и аристократичной бабушки Эмили. Действие происходит в уютном вымышленном городке Старз-Холлоу, чья атмосфера стала одной из визитных карточек шоу.

Недавно поклонники «Девочек Гилмор» подсчитали, что за время всего сериала главные героини Рори и Лорелай выпили 432 чашки кофе. Подсчеты охватили 8 сезонов (157 серий!) оригинального сериала, а также 4 эпизода мини-сериала «Девочки Гилмор: Времена года» по 1,5 часа каждый.

