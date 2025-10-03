Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом

Звезда сериала «Озарк» Джейсон Бейтман намерен стать режиссером фильма по мотивам романа «The Partner» Джона Гришема. Главную роль в нем планирует исполнить Том Холланд, сообщил Deadline.
Для Бейтмана проект будет уже третьей полнометражной работой в качестве постановщика. Актер также выступит исполнительным продюсером экранизации через свою компанию Aggregate Films. Сценарий написал Грэм Мур, автор «Игры в имитацию».
Холланд тоже собирается участвовать в продюсировании фильма вместе с Майклом Костиганом. Кроме того, над лентой поработают Джонатан Айрих, Ник Рейнольдс, Гарри Холланд, Уилл Саут, Дэвид Гернерт и Гришем.
Холланду может досттаься роль Патрика Лэнигана, молодого партнера в юридической фирме «Белые туфли», который инсценирует собственную смерть. Он оставляет после себя жену, новорожденную дочь и тайну.
Мужчина инсценировал гибель, чтобы начать новую жизнь. Он украл 90 млн долларов у клиента — и отправился в Южную Америку, где нашел счатье и любовь. Однако клиент не поверил в смерть Патрика и отправился на его поиски.
Ранее Бейтман был номинирован на премию DGA за режиссуру сериала «Озарк». В 2019 году он получил за нее «Эмми». Актер также поставил фильмы «Плохие слова» и «Семейка Фэнг». Недавно он выступил режиссером сериала «Черный кролик».