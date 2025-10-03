Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб
У гитариста группы Oasis диагностировали рак
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора

Джейсон Бейтман намерен снять экранизацию романа «Партнер» с Томом Холландом

Фото: Media Rights Capital

Звезда сериала «Озарк» Джейсон Бейтман намерен стать режиссером фильма по мотивам романа «The Partner» Джона Гришема. Главную роль в нем планирует исполнить Том Холланд, сообщил Deadline.

Для Бейтмана проект будет уже третьей полнометражной работой в качестве постановщика. Актер также выступит исполнительным продюсером экранизации через свою компанию Aggregate Films. Сценарий написал Грэм Мур, автор  «Игры в имитацию».

Холланд тоже собирается участвовать в продюсировании фильма вместе с Майклом Костиганом. Кроме того, над лентой поработают Джонатан Айрих, Ник Рейнольдс, Гарри Холланд, Уилл Саут, Дэвид Гернерт и Гришем.

Холланду может досттаься роль Патрика Лэнигана, молодого партнера в юридической фирме «Белые туфли», который инсценирует собственную смерть. Он оставляет после себя жену, новорожденную дочь и тайну.

Мужчина инсценировал гибель, чтобы начать новую жизнь. Он украл 90 млн долларов у клиента — и отправился в Южную Америку, где нашел счатье и любовь. Однако клиент не поверил в смерть Патрика и отправился на его поиски.

Ранее Бейтман был номинирован на премию DGA за режиссуру сериала  «Озарк». В 2019 году он получил за нее «Эмми». Актер также поставил фильмы «Плохие слова» и «Семейка Фэнг». Недавно он выступил режиссером сериала «Черный кролик». 

