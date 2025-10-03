В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб

«Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — отметили в депарменте молодежной политики ХМАО.



В 2024 году религиозную одежду запретили в школах Владимирской области. Аналогичные запреты приняли в Дагестане и Карачаево-Черкесии.



Хиджаб и никаб - одежда, которую носят мусульманки. Хиджаб - это накидка, покрывающая волосы и верхнюю часть тела женщины. Никаб - традиционный головной убор, закрывающий также лицо, за исключением глаз.