В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить хиджаб

В школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили носить головные уборы, в том числе — религиозные, такие как никаб и хиджаб. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на департамент образования и науки региона.
Согласно сообщению, 303 школы в Югре подписали соответствующие локальные акты. Решение о запрете любых аксессуаров на голове каждое учебное заведение приняло самостоятельно, учты мнения родителей.
«Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например семейную», — отметили в депарменте молодежной политики ХМАО.
В 2024 году религиозную одежду запретили в школах Владимирской области. Аналогичные запреты приняли в Дагестане и Карачаево-Черкесии.
Хиджаб и никаб - одежда, которую носят мусульманки. Хиджаб - это накидка, покрывающая волосы и верхнюю часть тела женщины. Никаб - традиционный головной убор, закрывающий также лицо, за исключением глаз.