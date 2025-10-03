У гитариста группы Oasis диагностировали рак

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке

У гитариста группы Oasis диагностировали рак

Фото: boneheadspage

Гитарист группы Oasis Пол Артурс рассказал в соцсетях, что ему диагностировали рак предстательной железы. Из-за этого ему придется пропустить часть выступлений, запланированных в гастрольном туре коллектива.

Артурс подчеркнул, что уже начал лечение, и оно проходит результативно. «Хорошие новости в том, что я реагирую хорошо на лечение, что означает, что я могу быть частью этого невероятного тура», — отметил музыкант.


Артист не выступит в Сеуле, Токио, Мельбурне и Сиднее, но вернется к гастролям к концертам, запланированным в ЮАР. «Увидимся снова на сцене с группой в ноябре», — написал он.

Группа Oasis появилась в 1991 году в Манчестере. Последний раз она собралась вместе в 2009 году, после чего прекратила совместные выступления. В 2025 году коллектив вернулся на сцену. 
 

