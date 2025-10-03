У гитариста группы Oasis диагностировали рак

Гитарист группы Oasis Пол Артурс рассказал в соцсетях, что ему диагностировали рак предстательной железы. Из-за этого ему придется пропустить часть выступлений, запланированных в гастрольном туре коллектива.
Артурс подчеркнул, что уже начал лечение, и оно проходит результативно. «Хорошие новости в том, что я реагирую хорошо на лечение, что означает, что я могу быть частью этого невероятного тура», — отметил музыкант.
Артист не выступит в Сеуле, Токио, Мельбурне и Сиднее, но вернется к гастролям к концертам, запланированным в ЮАР. «Увидимся снова на сцене с группой в ноябре», — написал он.
Группа Oasis появилась в 1991 году в Манчестере. Последний раз она собралась вместе в 2009 году, после чего прекратила совместные выступления. В 2025 году коллектив вернулся на сцену.