Пи Дидди осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Об этом сообщил Associated Press.
Судья заявил, что сомневается в том, что Шон Комбс (это настоящее имя рэпера) не вернется к криминальной деятельности на свободе. Этим он объяснил длительный срок наказания, который, по словам судьи, необходим для сдерживния преступников.
Музыканта также оштрафовали на 500 тысяч долларов. После освобождения Дидди будет еще пять лет находиться под надзором. Он может обжаловать приговор в течение последующих 14 дней.
В ходе суда Комбс извинился за свое «отвратительное, постыдное» поведение и назвал его «нездоровым». Он подчеркнул, что домашнее насилие — бремя, которое ему придется нести до конца жизни.
Во время объявления приговора Дидди не проявил никаких видимых эмоций. После этого он выглядел подавленным, не показывая больше энтузиазма и улыбки, которые отмечали свидетели разбирательства ранее.
Артиста признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков еще в июле. Присяжные оправдали его по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.
Адвокаты Комбса просили приговорить его к 14 месяцам лишения свободы — это лишь немного больше срока, который он уже провел в заключении. Прокуроры, в свою очередь, требовали более чем 11 лет тюрьмы для рэпера.