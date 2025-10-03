Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Киллиан Мерфи злится на ученика в новом трейлере «Стива»

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали новый трейлер фильма «Стив», в котором главную роль исполнил Киллиан Мерфи. Картина вышла на стриминговом сервисе 3 октября.

Мерфи сыграл в картине директора школы для трудных подростков по имени Стив. Трейлер показал непростые отношения мужчины с подопечными, которые ругаются, ввязываются в драки и оскорбляют преподавателей. 
 

Видео: Netflix/YouTube

«Почему тебе вообще не все равно?» — спрашивает героя один из учеников. Тот же через какое-то время признается, что чувствует огромную злость и не знает, что ему делать.

В основу истории легла повесть Макса «Застенчивый» (Shy), опубликованная в 2023 году. В актерский состав ленты вошли Джей Ликурго, Трейси Ульман, Симби Аджикаво, Эмили Уотсон и другие.

Режиссером «Стива» выступил Тим Милантс, с которым Мерфи работал над фильмом «Мелочи жизни». Экранизация бестселлера ирландской писательницы Клэр Киган вышла в российский прокат 13 марта. 

