Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Валерии, картину сначала утвердили в международный конкурс, но убрали из программы по распоряжению Алексея Учителя, президента фестиваля. «Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел мое выступление на международной неделе кино и оно ему не понравилось. Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса», — написала она.

Валерия добавила, что позвонила Учителю, оно он не взял трубку. «После чего мне передали, что моя настойчивость раздражает», — сказала она.

Мировая премьера фильма «Емельяненко» состоялась на Шанхайском кинофестивале в 2023 году. В России показов не было.

Германика сняла картину еще в 2020-м году. Режиссер пыталась продать права на произведение, но покупателей не нашлось. В 2025 году Валерия сообщила, что если трейлер к фильму соберет один миллион просмотров, то она опубликует в интернете полную версию. Трейлер доступен на ее официальном ютуб-канале.

Александр Емельяненко — брат известного российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Александр также выступает в этом видео спорта. В 2002, 2003 и 2006 годах выигрывал чемпионаты мира по боевому самбо.

