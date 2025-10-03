Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики сняли с фестиваля «Послание к человеку»

По словам Валерии, картину сначала утвердили в международный конкурс, но убрали из программы по распоряжению Алексея Учителя, президента фестиваля. «Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел мое выступление на международной неделе кино и оно ему не понравилось. Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса», — написала она.