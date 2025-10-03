Великий герцог Люксембурга отрекся от престола

Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола

Фото: Mark Cuthbert/Getty Images

Великий герцог Люксембурга Анри официально сложил с себя полномочия, уступив трон старшему сыну Гийому, сообщает Associated Press.

Новый герцог уже вступил на престол, принеся присягу суверена в парламенте Люксембурга. «Я буду жить жизнью своего народа, от которого не хочу быть отделенным никаким барьером. Я разделю его радости и страдания», — сказал он.

Гийому 43 года. Он прошел подготовку в Королевской военной академии в в Великобритании, также изучал политологию в Университете Анже во Франции. Правитель женат на Стефании де Ланнуа. У них двое детей.

Анри руководил Люксембургом с 7 октября 2000 года. Он вступил на престол после отречения своего отца Жана, который правил 36 лет.

Расскажите друзьям