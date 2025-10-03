Великий герцог Люксембурга отрекся от престола

Великий герцог Люксембурга Анри официально сложил с себя полномочия, уступив трон старшему сыну Гийому, сообщает Associated Press.
Новый герцог уже вступил на престол, принеся присягу суверена в парламенте Люксембурга. «Я буду жить жизнью своего народа, от которого не хочу быть отделенным никаким барьером. Я разделю его радости и страдания», — сказал он.
Гийому 43 года. Он прошел подготовку в Королевской военной академии в в Великобритании, также изучал политологию в Университете Анже во Франции. Правитель женат на Стефании де Ланнуа. У них двое детей.
Анри руководил Люксембургом с 7 октября 2000 года. Он вступил на престол после отречения своего отца Жана, который правил 36 лет.