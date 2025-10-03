Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»

Группа «Кино» выпустила альбом «Молнии Индры» — третий на счету обновленного состава.
В сборнике есть Intro и 12 песен. По словам участников коллектива, в релиз вошли редкие и в свое время недооцененные композиции.
«Я очень желаю всем подойти к этому альбому без багажа ожиданий. Там такой материал, такой звук. Если бы это выпустила какая‑то новая группа, это был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс», — сказал продюсер группы Александр Цой.
Группа «Кино» вновь собралась в 2020 году. Основа ее программы — голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей. В составе коллектива два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и гитарист «Кино» Юрий Каспарян.