Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»

«Я очень желаю всем подойти к этому альбому без багажа ожиданий. Там такой материал, такой звук. Если бы это выпустила какая‑то новая группа, это был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс», — сказал продюсер группы Александр Цой.