Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

Умерла российская и советская актриса Нина Гуляева, ведущая артистка МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в телеграм-канале театра его представители.
Гуляева скончалась на 95-м году жизни. Она прослужила в МХТ имени Чехова более 70 лет. Впервые актриса вышла на его сцену еще во время учебы, а в состав труппы попала в 1954 году.
«Миниатюрная, задорная, звонкая, пропевающая, протанцовывающая свои роли, она начинала как травести: Митиль в „Синей птице“, принц Мамилий в „Зимней сказке“, Шурка в „Егоре Булычове“», — вспомнили в театре.
Позднее Гуляева играла и лирических героинь, и комедийных персонажей, и трагедийные образы. За роль старухи Анны в «Последнем сроке» она получила Госпремию в 1978 году.
«Всегда зал замирал, вслушиваясь в ее серебряный голос. Голос этот часто звучал на радио и с экрана, им говорили героини Анастасии Вертинской в фильмах „Алые паруса“ и „Человек-амфибия“, Буратино и Чиполлино в мультфильмах», — отметили в МХТ.
В сообщении добавили, что в кино Гуляева снималась редко, «раз и навсегда выбрав для себя сцену». В театре она сыграла около 60 ролей. Последними спектаклями для нее стали в 2019 году «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре Наций.
«Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход — огромная потеря для нас», — поделились сотрудники театра.