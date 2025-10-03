Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола
Рок-группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Politico: США выпустят монету с изображением Трампа
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья

Умерла ведущая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева

Фото: МХТ имени Чехова

Умерла российская и советская актриса Нина Гуляева, ведущая артистка МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в телеграм-канале театра его представители.

Гуляева скончалась на 95-м году жизни. Она прослужила в МХТ имени Чехова более 70 лет. Впервые актриса вышла на его сцену еще во время учебы, а в состав труппы попала в 1954 году.

«Миниатюрная, задорная, звонкая, пропевающая, протанцовывающая свои роли, она начинала как травести: Митиль в „Синей птице“, принц Мамилий в „Зимней сказке“, Шурка в „Егоре Булычове“», — вспомнили в театре.

Позднее Гуляева играла и лирических героинь, и комедийных персонажей, и трагедийные образы. За роль старухи Анны в «Последнем сроке» она получила Госпремию в 1978 году.

«Всегда зал замирал, вслушиваясь в ее серебряный голос. Голос этот часто звучал на радио и с экрана, им говорили героини Анастасии Вертинской в фильмах „Алые паруса“ и „Человек-амфибия“, Буратино и Чиполлино в мультфильмах», — отметили в МХТ.

В сообщении добавили, что в кино Гуляева снималась редко, «раз и навсегда выбрав для себя сцену». В театре она сыграла около 60 ролей. Последними спектаклями для нее стали в 2019 году  «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре Наций.

«Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход — огромная потеря для нас», — поделились сотрудники театра.

