Politico: США выпустят монету с изображением Трампа

Фото: Treasury Department

В США выпустят однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico cо ссылкой на источник в Департаменте казначейства.

Окончательный дизайн еще не выбран. На лицевой стороне монеты из чернового варианта изображен профиль Трампа. Сверху расположено слово «Liberty» (русс. свобода), в середине — фраза «In God We Trust» (девиз США и штата Флорида, русс. верим в Бога). Монета посвящена 250-летию с момента провозглашения независимости США от Великобритании, отмечает источник издания.

На оборотной стороне изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага. В верхней части расположены слова «Fight, Fight, Fight», внизу написано «United States of America» и другой девиз США — «E Pluribus Unum» (с лат. из многих — единое).

