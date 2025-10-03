Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию

Она уже доступна на сайте Reebok и в магазинах бренда. Капсула переосмысливает классические силуэты — Reebok Classic Nylon и Club C 85. В линейке также представили футболки, свитшоты и брюки в ретростиле. Вещи повторяют эстетику Kodak с помощью красно-желтых акцентов.