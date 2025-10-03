На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win

На Винзаводе 11 и 12 октября пройдет одиннадцатый маркет современного искусства Win-Win. В нем поучаствуют более 100 художников, галерей, творческих объединений и издательств. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На ивенте можно будет купить живопись, графику, фотографии, книги, керамику и междисциплинарные проекты напрямую у авторов. «Экспозиция порадует обилием графики: линогравюрами, шелкографиями, ризографиями, авторскими постерами, фотографиями и фотокнигами — от архивных материалов до постановочных серий о теле и уязвимости. Будет много керамики: чашек, ваз, небольших скульптур и декоративных форм. Есть и междисциплинарные работы. Что касается тем, то это память, семейные архивы, телесность, близость, повседневность», — отметила куратор маркета Екатерина Савина.
Маркет займет несколько пространств «Винзавода»: Цех белого, Цех красного и Винтажный зал. Среди участников заявлены как известные художники и фотографы, так и новые имена, которые были отобраны экспертным советом: Валерия Сигарева, PRIKOL, Анастасия Кашуба, Анастасия Малиновская, DArt, Белла Новинькова, Резеда Мулюкова, Ева Хисина, САТИ, Илья Ершов, Рита Мурадян, Misha Suér, Дмитрий Хлебников, Павел Дибров и другие.
Среди творческих объединений и галерей будут представлены: Феррум Фабер, Сезонные действия, AAcademy19, Accurate, Центр современной культуры «Смена», Error 504, хавáй-бомбáй и Анна Бутусова, тятр свэга, М.О.Х, ВИА ЧССХА «Пескоструйщики» , Кузовок, Музей Музеев Венеция, Chicory, bookelab лаборатория книжной телесности, Russian Independent Selfpublished (Лена Холкина и Наталья Балута), творческая точка «Гутенберг», Belova Art Gallery, аu gallery, Textura gallery, Artocratia Gallery, Галерея «573», Zerno Gallery, Triptych gallery, ArtTube Editions, Галерея Барн.
Маркет также поддержала просветительская программа «Азы» — она проведет бесплатные консультации для художников и оплатит стенды двум авторам.
Параллельно с Win-Win пройдет программа «Винзавод.Дети» для детей от 6 до 14 лет. Для всех посетителей маркета будет действовать скидка 30% на участие в детских мастерских при предъявлении билета.
В первый день маркета, 11 октября организаторы соберут с юными участниками собственную выставку, изучат визуальный язык городской среды, спроектирут коллективный архитектурный макет ЦСИ Винзавод из подручных материалов, а с самыми смелыми познакомятся с уличным искусством в «Стрит-арт лаборатории».
В воскресенье, 12 октября, пройдет мастерская «Театральная лаборатория» и мастер-класс по созданию настольного театра. С 16.00 до 21.00 в Детском пространстве в Бродильном цехе состоится бесплатная Игротека от издательства «Просвещение-Союз».
Попасть на мероприятие можно будет с 11.00 до 13.00 по пригласительным и с 13.00 до 22.00 по билетам.