На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win

На ивенте можно будет купить живопись, графику, фотографии, книги, керамику и междисциплинарные проекты напрямую у авторов. «Экспозиция порадует обилием графики: линогравюрами, шелкографиями, ризографиями, авторскими постерами, фотографиями и фотокнигами — от архивных материалов до постановочных серий о теле и уязвимости. Будет много керамики: чашек, ваз, небольших скульптур и декоративных форм. Есть и междисциплинарные работы. Что касается тем, то это память, семейные архивы, телесность, близость, повседневность», — отметила куратор маркета Екатерина Савина.