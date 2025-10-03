Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах

Минфин предложил ввести НДС на зарубежные товары на российских маркетплейсах. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс размещен на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения, обратил внимание RTVI.
Согласно предложению, ставка налога будет поэтапно повышаться: с 5% в 2027 году до 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и 20% к 2030 году. Уплачивать налог должны будут иностранные продавцы и российские онлайн-магазины.
В настоящее время при заказах из‑за рубежа дешевле 200 евро дополнительные сборы не взимаются. При превышении этого лимита уплачивается пошлина в размере 15% от суммы превышения.
Недавно Минфин предложил повысить НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. В случае принятия поправки для социально значимых товаров ставка сохранится на льготном уровне в 10%.