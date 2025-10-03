Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Reebok и Kodak создали совместную капсульную коллекцию
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd

Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах

Фото: Vardan Papikyan/Unsplash

Минфин предложил ввести НДС на зарубежные товары на российских маркетплейсах. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс размещен на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения, обратил внимание RTVI.

Согласно предложению, ставка налога будет поэтапно повышаться: с 5% в 2027 году до 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и 20% к 2030 году. Уплачивать налог должны будут иностранные продавцы и российские онлайн-магазины.

В настоящее время при заказах из‑за рубежа дешевле 200 евро дополнительные сборы не взимаются. При превышении этого лимита уплачивается пошлина в размере 15% от суммы превышения.

Недавно Минфин предложил повысить НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. В случае принятия поправки для социально значимых товаров ставка сохранится на льготном уровне в 10%.

