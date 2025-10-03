В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день

В японском городе Тоеакэ жителям запретили в свободное время пользоваться смартфонами, компьютерами и игровыми приставками больше двух часов в день. Об этом написал The New York Times.
Мэр города Масафуми Куоки решил таким образом бороться с тем, что школьники все чаще прогуливают занятия. Чтобы уберечь детей от зависимости от гаджетов, он решил менять привычки всех горожан.
«Очень грустно заканчивать день, уткнувшись в свой смартфон», — отметил он. Жители Тоеакэ не очень оценили инициативу: более 400 человек пожаловались властям, что те вмешиваются в их личную жизнь.
Однако запрет на электронные устройства, на самом деле, чисто символический. Городские власти не собираются отслеживать нарушителей и как-либо их наказывать. Они только надеются, что горожане прислушаются и постараются следовать рекомендациям.