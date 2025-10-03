С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов

В конце сентября россияне атаковали сайты крупнейших книжных магазинов: всего за три дня их трафик вырос на 30%. Аналитики «МегаФона» и розничной сети «Читай-город — Буквоед» связали это с началом продаж книги Анджея Сапковского «Перекресток воронов», которая появилась на прилавках 30 сентября. Выхода нового романа о ведьмаке Геральте поклонники саги ждали двенадцать лет.