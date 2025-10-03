С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
На «Винзаводе» пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win
Минфин предложил ввести налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах
В Японии жителям города запретили пользоваться гаджетами больше двух часов в день
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года

С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов

Фото: «АСТ»

В конце сентября россияне атаковали сайты крупнейших книжных магазинов: всего за три дня их трафик вырос на 30%. Аналитики «МегаФона» и розничной сети «Читай-город — Буквоед» связали это с началом продаж книги Анджея Сапковского «Перекресток воронов», которая появилась на прилавках 30 сентября. Выхода нового романа о ведьмаке Геральте поклонники саги ждали двенадцать лет.

По данным аналитиков, за полтора месяца до релиза фанаты оформили более 15 тыс. предзаказов, а в день старта продаж книгу купили свыше 3000 раз в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед». Для сравнения: обычно книги-новинки продаются в количестве 3000–5000 экземпляров за полгода.

Читатели массово заказывали литературную новинку: почти половина заказов (46%) пришлась на жителей столицы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Большой интерес к новому роману Сапковского также проявили поклонники из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода и Самары.

Чаще других сайты книжных посещали миллениалы, на них приходится 41% пользователей книжных магазинов. Далее следуют поколение Х и зумеры — по 20% соответственно. Меньше всего новая история увлекла бумеров (пользователи 60+), доля которых составила всего 7%.

Книга «Перекресток воронов» — первый с весны 2013 года роман из цикла «Ведьмак» от Анджея Сапковского на русском языке. По хронологии саги это самое раннее произведение о ведьмаке. После событий «Сезона гроз» сюжет возвращается к началу: юный Геральт впервые покидает Каэр-Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ.

Изначально читатели должны были получить новый том в апреле. Однако, как говорят в компании, релиз пришлось перенести на осень «по настоятельной просьбе автора».

Весной обложка романа вызвала скандал в фан-сообществе. Фанаты заметили на изображении смазанное лицо Геральта, следы вотермарок фотохостинга Shutterstock и размытие амулета Геральта в промежуточных версиях.

Из-за негодования в сети «АСТ» пообещало доработать детали обложки. Новый вариант представили в начале августа.

Расскажите друзьям