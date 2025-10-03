С выходом нового «Ведьмака» миллениалы атаковали сайты книжных магазинов

В конце сентября россияне атаковали сайты крупнейших книжных магазинов: всего за три дня их трафик вырос на 30%. Аналитики «МегаФона» и розничной сети «Читай-город — Буквоед» связали это с началом продаж книги Анджея Сапковского «Перекресток воронов», которая появилась на прилавках 30 сентября. Выхода нового романа о ведьмаке Геральте поклонники саги ждали двенадцать лет.
По данным аналитиков, за полтора месяца до релиза фанаты оформили более 15 тыс. предзаказов, а в день старта продаж книгу купили свыше 3000 раз в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед». Для сравнения: обычно книги-новинки продаются в количестве 3000–5000 экземпляров за полгода.
Читатели массово заказывали литературную новинку: почти половина заказов (46%) пришлась на жителей столицы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Большой интерес к новому роману Сапковского также проявили поклонники из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода и Самары.
Чаще других сайты книжных посещали миллениалы, на них приходится 41% пользователей книжных магазинов. Далее следуют поколение Х и зумеры — по 20% соответственно. Меньше всего новая история увлекла бумеров (пользователи 60+), доля которых составила всего 7%.
Книга «Перекресток воронов» — первый с весны 2013 года роман из цикла «Ведьмак» от Анджея Сапковского на русском языке. По хронологии саги это самое раннее произведение о ведьмаке. После событий «Сезона гроз» сюжет возвращается к началу: юный Геральт впервые покидает Каэр-Морхен, чтобы начать жизнь среди людей и охотиться на чудовищ.
Изначально читатели должны были получить новый том в апреле. Однако, как говорят в компании, релиз пришлось перенести на осень «по настоятельной просьбе автора».
Весной обложка романа вызвала скандал в фан-сообществе. Фанаты заметили на изображении смазанное лицо Геральта, следы вотермарок фотохостинга Shutterstock и размытие амулета Геральта в промежуточных версиях.
Из-за негодования в сети «АСТ» пообещало доработать детали обложки. Новый вариант представили в начале августа.