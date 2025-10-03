Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда

Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимется в военной драме «Один на рассвете» («Alone At Dawn»). Ее поставит режиссер Рон Ховард, автор «Игр разума» и «Аполлон-13», сообщил Deadline.
Проект выпустит студия Amazon MGM, он будет основан на книге Дэна Шиллинга и Лори Чемпен Лонгфритц. Продакшн-компания Thruline Entertainment приобрела права на экранизацию еще до того, как она стала бестселлером.
Будущая картина расскажет о военном Джоне Чепмене, который ценой собственной жизни спас своих сослуживцев. Сценарий написал Расселл Ганн на основе черновиков Эрин Крессиды Уилсон и Эми Херцошг.
Фильм разработают Thruline Entertainment, Imagine Entertainment и The Hideaway Entertainment. Продюсерами станут Кристи Гришам, Уильям Коннор и Патрик Ньюэлл.