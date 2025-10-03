В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников

В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября

Иллюстрация: Courtesy Abrams ComicArts

People поделился разворотами из графического романа «Мегалополис» по мотивам одноименного фильма Фрэнсиса Форда Копполы. В книжных магазинах том появится уже 7 октября.

Издание не воспроизводит сцены из фильма в точности, но исходит из него как из отправной точки. «Фрэнсис хотел, чтобы это была самостоятельная работа — и мы тоже — так что было интересно потом увидеть, насколько Джейкоб во многих моментах оказался близок к оригиналу», — рассказал Крис Райалл, автор текста адаптации.

Опубликованный отрывок представляет ключевых героев истории: мэра Цицерона, его дочь Джулию, архитектора Цезаря Каталину.

1/8
Courtesy Abrams ComicArts
2/8
Courtesy Abrams ComicArts
3/8
Courtesy Abrams ComicArts
4/8
Courtesy Abrams ComicArts
5/8
Courtesy Abrams ComicArts
6/8
Courtesy Abrams ComicArts
7/8
Courtesy Abrams ComicArts
8/8
Courtesy Abrams ComicArts

Сюжет адаптировал писатель Крис Райалл. Ранее он перерабатывал в форму графических романов произведения Стивена Кинга и Харлана Эллисона. Автором иллюстраций выступил Джейкоб Филлипс, известный по «That Texax Blood» и «Newburn». О создании графического романа стало известно в апреле.

В сентябре вышел «Мегадок» — фильм о пути Фрэнсиса Форда Копполы к «Мегалополису» и о творческом behind-the-scenes-процессе. «У меня есть деньги. У меня уже есть слава. У меня есть „Оскары“. Понимаешь, зачем я снимаю этот фильм? Я хочу повеселиться», — говорит Коппола в трейлере. В одном из отрывков, опубликованном Utopia, Шайя ЛаБаф и Коппола бурно дискутируют по поводу режиссуры сцены за столом.

