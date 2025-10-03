В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября

People поделился разворотами из графического романа «Мегалополис» по мотивам одноименного фильма Фрэнсиса Форда Копполы. В книжных магазинах том появится уже 7 октября.
Издание не воспроизводит сцены из фильма в точности, но исходит из него как из отправной точки. «Фрэнсис хотел, чтобы это была самостоятельная работа — и мы тоже — так что было интересно потом увидеть, насколько Джейкоб во многих моментах оказался близок к оригиналу», — рассказал Крис Райалл, автор текста адаптации.
Опубликованный отрывок представляет ключевых героев истории: мэра Цицерона, его дочь Джулию, архитектора Цезаря Каталину.
Сюжет адаптировал писатель Крис Райалл. Ранее он перерабатывал в форму графических романов произведения Стивена Кинга и Харлана Эллисона. Автором иллюстраций выступил Джейкоб Филлипс, известный по «That Texax Blood» и «Newburn». О создании графического романа стало известно в апреле.
В сентябре вышел «Мегадок» — фильм о пути Фрэнсиса Форда Копполы к «Мегалополису» и о творческом behind-the-scenes-процессе. «У меня есть деньги. У меня уже есть слава. У меня есть „Оскары“. Понимаешь, зачем я снимаю этот фильм? Я хочу повеселиться», — говорит Коппола в трейлере. В одном из отрывков, опубликованном Utopia, Шайя ЛаБаф и Коппола бурно дискутируют по поводу режиссуры сцены за столом.