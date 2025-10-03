FIFA опубликовала официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года. На нем будут играть мячом Trionda компании Adidas с чипом датчика движения.
Название Trionda переводится с испанского как «три волны» и символизирует первый в истории чемпионат, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. «С нетерпением жду, когда этот прекрасный мяч попадет в сетку ворот. Обратный отсчет до величайшего Чемпионата мира FIFA начался», — сказал президент FIFA Джанни Инфантино.
Мяч выполнен в красно-зелено-синей цветовой гамме. Конструкция из четырех панелей с плавной геометрией повторяет волны, упомянутые в названии мяча.
«Эти панели соединяются, образуя треугольник в центре мяча, отдавая дань уважения историческому союзу трех стран-хозяев. Мяч украшен символикой каждой из них: кленовый лист символизирует Канаду, орел — Мексику, а звезда — США. Золотые элементы отдают дань уважения Кубку Чемпионата мира ФИФА, подчtркивая значимость сцены, на которой проходит турнир», — говорится на сайте FIFA.
Кроме того, по словам организаторов, Trionda может похвастаться несколькими ключевыми инновациями в области производительности. «Конструкция из четырtх панелей имеет намеренно глубокие швы, создающие поверхность, обеспечивающую оптимальную устойчивость в полете за счет достаточного и равномерного распределения сопротивления при движении мяча по воздуху. Кроме того, рельефные символы, видимые только вблизи, улучшают сцепление при ударах и ведении мяча в сырую или влажную погоду», — отмечают в FIFA.
Adidas выпускает мячи для чемпионатов мира с 1970 года. Trionda — это пятнадцатый мяч в этой серии.
В 2006 году турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. В нем впервые в истории сыграют 49 сборных команд из шести конфедераций FIFA. Все матчи финальной стадии чемпионата покажет «Матч ТВ».