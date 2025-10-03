FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026

Название Trionda переводится с испанского как «три волны» и символизирует первый в истории чемпионат, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. «С нетерпением жду, когда этот прекрасный мяч попадет в сетку ворот. Обратный отсчет до величайшего Чемпионата мира FIFA начался», — сказал президент FIFA Джанни Инфантино.