FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников
Белла Торн завершила работу над режиссерским дебютом — фильмом «Color Your Hurt»

FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026

Фото: FIFA

FIFA опубликовала официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года. На нем будут играть мячом Trionda компании Adidas с чипом датчика движения.

Название Trionda переводится с испанского как «три волны» и символизирует первый в истории чемпионат, который примут сразу три страны —  США, Канада и Мексика.  «С нетерпением жду, когда этот прекрасный мяч попадет в сетку  ворот. Обратный отсчет до величайшего Чемпионата мира FIFA начался», —  сказал президент FIFA Джанни Инфантино.

Видео: @gianni_infantino

Мяч выполнен в красно-зелено-синей цветовой гамме. Конструкция из четырех панелей с плавной геометрией повторяет волны, упомянутые в названии мяча. 

«Эти панели соединяются, образуя треугольник в центре мяча, отдавая дань уважения историческому союзу трех стран-хозяев. Мяч украшен символикой каждой из них: кленовый лист символизирует Канаду, орел —  Мексику, а звезда —  США. Золотые элементы отдают дань уважения Кубку Чемпионата мира ФИФА, подчtркивая значимость сцены, на которой проходит турнир», — говорится на сайте FIFA.

Кроме того, по словам организаторов, Trionda может похвастаться несколькими ключевыми инновациями в области производительности. «Конструкция из четырtх панелей имеет намеренно глубокие швы, создающие поверхность, обеспечивающую оптимальную устойчивость в полете за счет достаточного и равномерного распределения сопротивления при движении мяча по воздуху. Кроме того, рельефные символы, видимые только вблизи, улучшают сцепление при ударах и ведении мяча в сырую или влажную погоду», — отмечают в FIFA.

Adidas выпускает мячи для чемпионатов мира с 1970 года. Trionda —  это пятнадцатый мяч в этой серии.

В 2006 году турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. В нем впервые в истории сыграют 49 сборных команд из шести конфедераций FIFA. Все матчи финальной стадии чемпионата покажет «Матч ТВ».

