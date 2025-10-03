Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку

Диджей Трой Ли — глухой человек. Он создал первый в мире рейв специально для слабослышащих и поделился опытом с изданием The Guardian.
Для полного погружения на мероприятиях используется специальное оборудование: вибрирующие полы и тактильные жилеты передают ритм всему телу. Диджеи-организаторы отдают предпочтение трекам с мощными басовыми партиями, усиливают низкие частоты. Важен и визуальный аспект — эффекты и танцевальные выступления на сцене.
Самое первое мероприятие прошло в Лондоне. По словам Ли, поиск площадки стал настоящим испытанием: многие не понимали концепцию и воспринимали ее как шутку. Однако в итоге все 700 билетов на мероприятие раскупили в мгновение ока.
Сейчас Deaf Rave вырос в международное движение, а команда регулярно выступает на международных фестивалях, в их числе Glastonbury и Boomtown. В рамках культурного обмена коллектив посетил с выступлением Шанхай.
В 2024 году Троя Ли наградили орденом Британской империи, а Фалмутский университет присвоил ему почетную степень магистра искусств. В настоящее время команда Deaf Rave много работает с глухими детьми — проводит в школах мастер-классы по диджеингу.