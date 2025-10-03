Рэпер Timbaland приехал в Россию. Видео с ним появилось в инстаграме* клуба Secret Room. Официальной информации о приезде артиста нет.
По информации телеграм-канала «Главный Концертный», сначала артист выступит на закрытом мероприятии, а потом в клубе Kiki. Заведение недавно открыл российский рэпер и бизнесмен Тимати. Туда могут попасть только девушки до 25 и парни до 30 лет. Такое возрастное ограничение раскритиковали в соцсетях из‑за эйджизма и сексизма. «Афиши Daily» публиковала репортаж из клуба.
Фото с Timbaland в соцсетях также опубликовал российский музыкант Zolotoy. На нем артисты вместе позируют для кадра.
Timbaland (настоящее имя Тимоти Мосли) — американский рэпер и продюсер. Основатель лейбла Mosley Music Group, четырехкратный обладатель премии «Грэмми».