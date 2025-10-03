Рэпер Timbaland приехал в Россию

У «ГЭС-2» установили новую скульптуру. Ею стала семиметровая «Садовая лопатка»
FIFA представила официальный мяч чемпионата мира по футболу-2026
В сети появились первые страницы комикса по мотивам «Мегалополиса». Он выходит уже 7 октября
Организатор рейвов для глухих рассказал, что клубы поначалу воспринимали его идею как шутку
Блогеров обязали передавать права от телеграм-канала боту Роскомнадзора
Маккенна Грейс потеряла голос из‑за ора и воплей на съемках «Крика-7»
Google представил клавиатуру с дисковым набором, как у старых телефонов
Подсветка красного цвета помогает при укачивании
TikTok банит комментарии с эмоджи пачки сока — скорее всего, дело в скрытом антисемитском подтексте
В Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу
Вышел трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
Фиона Глэскотт, Белинда Бромилоу и Эмма Шипп снимутся в экранизации «Эпохи невинности» от Netflix
Итан Хоук в новом трейлере хоррора «Черный телефон-2»
«Сволочь» и «голубчик»: какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин
Исследование: каждый четвертый россиянин хотел бы учиться у Альбуса Дамблдора
Мужчина арендовал квартиру недалеко от больницы, чтобы семьям пациентов было где остановиться
Эдуард Бояков стал новым худруком Театра на Малой Ордынке
Стивен Джеймс сыграет роль Карла Уэзерса в фильме о создании «Рокки»
В США всего 28% людей доверяют СМИ — это исторический минимум
Японец получает 16,6 млн рублей в год на инвестициях и работает уборщиком ради здоровья
Зейн Малик и Луи Томлинсон из One Direction воссоединятся для сериала Netflix
Билл Кондон поделился, что старался сделать две части «Сумерки. Рассвет» театральными и гротескными
Пес Инди из «Глазами пса» выбрал четыре любимых фильма в интервью Letterboxd
Релиз «Тихого места-3» перенесли на три недели: фильм выйдет 30 июля 2027 года
Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на аукцион в Москве
Джим Кэрри получит почетную премию «Сезар»
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Пи Дидди запустил курсы саморазвития для сокамерников

Рэпер Timbaland приехал в Россию

Фото: @timbaland
Обновлено сегодня в 15:18

В соцсетях клуба Kiki удалили пост про Timbaland, утверждает телеграм-канал «Главный Концертный». «Кажется, что‑то пошло не так. Но вчера Тимоти Мосли (иронично) заходил в Secret Room, так что возможно ночное клаб-шоу переехало туда», — добавляют в публикации.

Рэпер Timbaland приехал в Россию. Видео с ним появилось в инстаграме* клуба Secret Room. Официальной информации о приезде артиста нет.

Источник: @secretroom_mc

По информации телеграм-канала «Главный Концертный», сначала артист выступит на закрытом мероприятии, а потом в клубе Kiki. Заведение недавно открыл российский рэпер и бизнесмен Тимати. Туда могут попасть только девушки до 25 и парни до 30 лет. Такое возрастное ограничение раскритиковали в соцсетях из‑за эйджизма и сексизма. «Афиши Daily» публиковала репортаж из клуба.

Фото с Timbaland в соцсетях также опубликовал российский музыкант Zolotoy. На нем артисты вместе позируют для кадра.

Источник: @zolotoy4real

Timbaland (настоящее имя Тимоти Мосли) — американский рэпер и продюсер. Основатель лейбла Mosley Music Group, четырехкратный обладатель премии «Грэмми».

