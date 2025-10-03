После регистрации телеграм-канала на «Госуслугах» блогеры должны запустить бот Роскомнадзора поддела названием Trust Channel и дать ему права администратора. Об этом говорится в сообщении ведомства.
После запуска полученный на «Госуслугах» номер регистрации сверяется с введенным в бот. «Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», — подчеркнули в ведомстве.
В Роскомнадзоре добавили, что если этот шаг будет пропущен, то заявление вернется с формальным признаком отказа и в таком случае придется снова пройти процедуру регистрации.
Реестр для учета блогеров с 10 тыс. подписчиков и более начал работать в России с 1 ноября 2024 года. Владельцы страниц, не зарегистрировавшиеся в перечне, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Соцсети должны будут блокировать такие страницы в течение суток.